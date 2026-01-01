Akron Golf Guide
Golf Courses Near Akron
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Stevens, PennsylvaniaPublic3.16666666678
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Lancaster, PennsylvaniaPrivate
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Lancaster, PennsylvaniaPrivate
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Lititz, PennsylvaniaPrivate5.01
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Lancaster, PennsylvaniaPrivate
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Lancaster, PennsylvaniaPrivate
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Lancaster, PennsylvaniaPublic3.83333333336
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Lancaster, PennsylvaniaPublic
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Reinholds, PennsylvaniaPublic4.01
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Manheim, PennsylvaniaPublic4.01
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