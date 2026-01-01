Lititz Golf Guide
Lititz Golf Courses
Golf Courses Near Lititz
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Manheim, PennsylvaniaPublic4.01
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Manheim, PennsylvaniaPublic4.01
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Lancaster, PennsylvaniaPublic3.83333333336
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Landisville, PennsylvaniaPublic4.3932773109263
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Lancaster, PennsylvaniaPrivate
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Lancaster, PennsylvaniaPrivate
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Lancaster, PennsylvaniaPrivate
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Lancaster, PennsylvaniaPrivate
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Lancaster, PennsylvaniaPrivate4.254
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Lancaster, PennsylvaniaPrivate
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