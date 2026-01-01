McCalla Golf Guide
Golf Courses Near McCalla
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Lake View, AlabamaPublic2.333333333312
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Bessemer, AlabamaPublic
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Bessemer, AlabamaPublic
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Bessemer, AlabamaPublic
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Bessemer, AlabamaPublic/Municipal4.52
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Bessemer, AlabamaPrivate4.72222222224
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Birmingham, AlabamaPublic4.56451612962
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Birmingham, AlabamaPublic4.0515222482123
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Birmingham, AlabamaPublic4.0515222482123
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Birmingham, AlabamaPrivate4.02
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