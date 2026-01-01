Arkdale Golf Guide
Arkdale Golf Courses
Golf Courses Near Arkdale
-
Friendship, WisconsinSemi-Private0.00
-
New Lisbon, WisconsinPublic3.761904761912
-
Nekoosa, WisconsinPrivate4.83333333333
-
Nekoosa, WisconsinResort4.159722222225
-
Nekoosa, WisconsinPrivate3.82352941184
-
Nekoosa, WisconsinResort0.00
-
Nekoosa, WisconsinResort4.90849673211
-
Nekoosa, WisconsinResort4.898617511532
-
Nekoosa, WisconsinSemi-Private1.876190476216
-
Nekoosa, WisconsinSemi-Private3.65
Arkdale Golf Resorts
-
Arkdale, WisconsinThe Northern Bay Resort is located on the shores of Castle Rock Lake just north of the famed Wisconsin Dells. Luxury cedar-and-stone condos are spread between the course and the lake. The five-bedroom Bay House is also available. The Golf Course at Northern Bay is unique as the only course in the Midwest to feature replica holes from legendary…
See Also
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 12 reviews
-
8 courses | 96 reviews
-
587 courses | 22117 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 21 reviews
-
1 course | 1 review
-
11 courses | 1923 reviews