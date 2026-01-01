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Harris Golf Guide

Harris Golf Courses

Golf Courses Near Harris

Harris Golf Resorts

  • Sweetgrass Golf Club - No. 15
    Island Resort & Casino
    Harris, Michigan
    The Island Resort & Casino, owned by the Hannahville Indian Community, is a golf and gaming mecca in Michigan's Upper Peninsula. With 326 rooms and suites and an RV Park, there are accommodations for every budget. Golfers can tee it up at Sweetgrass and Sage Run, two courses designed by Paul Albanese. The casino, night club and a 1,315-seat…

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