Harris Golf Guide
Harris Golf Courses
Golf Courses Near Harris
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Bark River, MichiganResort4.005347593624
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Escanaba, MichiganSemi-Private3.83333333333
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Escanaba, MichiganPublic
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Escanaba, MichiganPublic4.02
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Hermansville, MichiganSemi-Private4.01
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Escanaba, MichiganSemi-Private4.292827657460
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Gladstone, MichiganSemi-Private
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Gladstone, MichiganPublic4.425
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Gladstone, MichiganPublic4.8415821501166
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Stephenson, MichiganPublic
Harris Golf Resorts
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Harris, MichiganThe Island Resort & Casino, owned by the Hannahville Indian Community, is a golf and gaming mecca in Michigan's Upper Peninsula. With 326 rooms and suites and an RV Park, there are accommodations for every budget. Golfers can tee it up at Sweetgrass and Sage Run, two courses designed by Paul Albanese. The casino, night club and a 1,315-seat…
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