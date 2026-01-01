Sherrodsville Golf Guide
Golf Courses Near Sherrodsville
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Carrollton, OhioPublic4.479341736743
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New Philadelphia, OhioPublic2.33333333333
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Malvern, Ohio0.00
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New Philadelphia, OhioPublic4.4289030169300
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Midvale, OhioPublic1.52
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Midvale, OhioPublic1.52
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Dover, OhioPublic4.5554144385106
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Dover, OhioPrivate0.00
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Uhrichsville, OhioPublic4.11764705884
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Bolivar, OhioPublic4.2782083757289
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