West Jefferson Golf Guide
West Jefferson Golf Courses
Golf Courses Near West Jefferson
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London, OhioPrivate4.33333333336
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Grove City, OhioPrivate5.03
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Galloway, OhioSemi-Private4.088235294110
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Galloway, OhioPublic4.1954887218133
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Hilliard, OhioPrivate4.754
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Columbus, OhioPublic4.298701298777
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Columbus, OhioPublic4.071428571498
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Dublin, OhioPublic4.3815351229363
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Dublin, OhioSemi-Private3.04
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Columbus, OhioPrivate0.00
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