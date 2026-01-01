South Charleston Golf Guide
South Charleston Golf Courses
Golf Courses Near South Charleston
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Springfield, OhioPublic4.0807431406192
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Springfield, OhioPublic3.9673190356253
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Springfield, OhioPrivate
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Springfield, OhioSemi-Private
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Springfield, OhioPublic4.095238095242
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Springfield, OhioPublic4.095238095242
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Springfield, OhioPrivate
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Springfield, OhioPublic4.2162084198605
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Springfield, OhioPublic3.672619047653
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Urbana, OhioPrivate
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