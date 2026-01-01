Orange Lake Golf Guide
Golf Courses Near Orange Lake
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Citra, FloridaPublic/Resort4.3883551716120
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Ocala, FloridaPrivate5.03
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Ocala, FloridaSemi-Private2.01
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Ocala, FloridaPrivate4.415
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Ocala, FloridaPrivate4.415
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Ocala, FloridaPrivate3.46
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Ocala, FloridaSemi-Private3.9883040936171
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Gainesville, FloridaPrivate3.1523809524210
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Ocala, FloridaPublic/Municipal4.1459098065917
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Gainesville, FloridaPrivate4.28571428577
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