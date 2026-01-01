Keystone Heights Golf Guide
Keystone Heights Golf Courses
Golf Courses Near Keystone Heights
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Starke, FloridaSemi-Private3.060150375920
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Gainesville, FloridaPublic/Municipal3.0672858205581
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Penney Farms, FloridaPrivate0.00
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Gainesville, FloridaPrivate4.28571428577
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Alachua, FloridaPublic3.7330409126395
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Gainesville, FloridaPrivate3.1523809524210
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Gainesville, FloridaSemi-Private4.239202657887
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Green Cove Springs, FloridaSemi-Private3.79295840771730
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Palatka, FloridaPublic3.880316839889
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Citra, FloridaPublic/Resort4.3883551716120
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