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Ocala Golf Guide

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Juliette Falls Golf Community
Ocala
Courses: 49
Reviews: 10872
From Ocala, it's no more than a 90-minute drive to the Gulf Coast, Atlantic Ocean or Orlando's theme parks but it's a much shorter trip to the 20 or so solid golf courses located in this north central Florida community.
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