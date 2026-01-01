Brooklyn Golf Guide
Golf Courses Near Brooklyn
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Foster, Rhode IslandSemi-Private4.0222222222225
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Pomfret Center, ConnecticutPublic2.8802521008128
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Putnam, ConnecticutSemi-Private4.6773187651817
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Woodstock, ConnecticutPublic4.92857142865
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Thompson, ConnecticutPrivate0.00
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Woodstock, ConnecticutPublic2.941176470613
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Thompson, ConnecticutSemi-Private4.0972222222146
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Baltic, ConnecticutPrivate3.7769377343188
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Jewett City, ConnecticutPublic1.491666666781
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North Windham, ConnecticutPublic3.9315750103262
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