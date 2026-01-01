Friendsville Golf Guide
Friendsville Golf Courses
Golf Courses Near Friendsville
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Apalachin, New YorkPublic3.66666666673
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Montrose, PennsylvaniaPrivate
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Binghamton, New YorkSemi-Private1.01
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Endicott, New YorkMunicipal4.733333333315
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Apalachin, New YorkPublic4.5757408226157
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Owego, New YorkPublic
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Endwell, New YorkPrivate
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Conklin, New YorkPublic3.290123456855
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Johnson City, New YorkResort4.054
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Binghamton, New YorkMunicipal4.299103373455
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