New Era Golf Guide
New Era Golf Courses
Golf Courses Near New Era
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Rothbury, MichiganResort2.984649122880
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Shelby, MichiganSemi-Private4.303140096652
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Shelby, MichiganSemi-Private5.06
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Montague, MichiganPublic
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Montague, MichiganPublic
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Montague, MichiganPublic
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Hart, MichiganPublic4.145833333397
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Hart, MichiganPublic4.145833333397
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Whitehall, MichiganPublic3.01
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Mears, MichiganPublic4.09523809524
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