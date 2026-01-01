Rothbury Golf Guide
Rothbury Golf Courses
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Rothbury, MichiganResort2.984649122880
Golf Courses Near Rothbury
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New Era, MichiganPublic4.208062770695
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Shelby, MichiganSemi-Private4.303140096652
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Shelby, MichiganSemi-Private5.06
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Montague, MichiganPublic
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Montague, MichiganPublic
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Whitehall, MichiganPublic3.01
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Montague, MichiganPublic
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Whitehall, MichiganPublic3.01
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Hart, MichiganPublic4.145833333397
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Hart, MichiganPublic4.145833333397
Rothbury Golf Resorts
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Rothbury, MichiganThe Double JJ Resort in Rothbury is part dude ranch, part golf resort and part water park, a mix that can entertain all ages and tastes. The 2,000-acre resort features rustic cabins and log homes nestled in the "Back Forty". Just up the road, there are suites, condos the Loft Hotel, all historic accommodations with western-themed decor and modern…
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