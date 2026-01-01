Devon Golf Guide
Devon Golf Courses
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Devon, AlbertaSemi-Private4.36417112339
Golf Courses Near Devon
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Spruce Grove, AlbertaPrivate4.66666666673
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Edmonton, AlbertaPrivate4.33333333333
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Edmonton, AlbertaPrivate5.02
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Edmonton, AlbertaPublic
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Edmonton, AlbertaSemi-Private3.758
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Edmonton, AlbertaPublic4.52941176476
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Nisku, AlbertaPublic3.076923076913
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Nisku, AlbertaPublic
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Enoch, AlbertaPublic
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Edmonton, AlbertaPrivate
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