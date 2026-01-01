Home / Courses / World / Canada

Alberta Golf Guide

Alberta By The Numbers

371 courses | 7246 reviews

Alberta Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 7246 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
151
3-4 Stars
61
2-3 Stars
9
1-2 Stars
8
N/A
121
Avg. Course Layout
4.0
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.9

Featured Alberta Destinations

169.jpg
Calgary
Courses: 76
Reviews: 1679
Explore

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Brooks GC
View Tee Times
Brooks Golf Club
Brooks, Alberta
Public
4.9579831933
17
Write Review
Bow Island GC
View Tee Times
Bow Island Golf Course
Bow Island, Alberta
Semi-Private
4.9346405229
20
Write Review
Crowsnest Pass GCC
Crowsnest Pass Golf and Country Club
Blairmore, Alberta
Public
4.8924731183
32
Write Review
Silvertip GC: #7
Silvertip Golf Course
Canmore, Alberta
Resort
4.8285714286
16
Write Review
Stewart Creek GCC
Stewart Creek Golf & Country Club
Canmore, Alberta
Semi-Private
4.7857142857
14
Write Review
Fox Run GC
Fox Run Golf Course
Fort Saskatchewan, Alberta
Public
4.7720588235
24
Write Review
Pipestone GC
View Tee Times
Pipestone Golf Club
Wembley, Alberta
Public
4.7639356888
68
Write Review
Banff Springs GC
Fairmont Banff Springs Golf Course - Stanley Thompson 18
Banff, Alberta
Public
4.75
16
Write Review
Barrhead GC
Barrhead Golf Club
Barrhead, Alberta
Public
4.7272727273
11
Write Review
Pine Hills GC
Pine Hills Golf Club
Rocky Mountain House, Alberta
Public
4.7272727273
22
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Grand Centre GCC: Driving range
View Tee Times
Grand Centre Golf and Country Club
Cold Lake, Alberta
Public
4.2941176471
5
Write Review
Westlock GC
View Tee Times
Westlock Golf Club
Westlock, Alberta
Semi-Private
4.4336525308
61
Write Review
Trestle Creek Golf Resort
View Tee Times
Trestle Creek Golf Resort - Jack Pine/Creekside Course
Entwistle, Alberta
Resort
4.5808606431
288
Write Review
The Bridges at Claresholm GC
View Tee Times
The Bridges at Claresholm Golf Course
Claresholm, Alberta
Semi-Private
4.4303589529
215
Write Review
Whispering Pines GC: #1
View Tee Times
Whispering Pines Golf and Country Resort
Pine Lake, Alberta
Public/Resort
4.4845201238
210
Write Review
Lewis Estates GC
Lewis Estates Golf Course
Edmonton, Alberta
Public
4.0
2
Write Review
Meadowlands GC: #18
View Tee Times
Meadowlands Golf Club
Sylvan Lake, Alberta
Public
4.246585973
373
Write Review
Apple Creek GC
View Tee Times
Apple Creek Golf Course
Airdrie, Alberta
Public
3.5093182784
82
Write Review
Vulcan GCC: #18
View Tee Times
Vulcan Golf and Country Club
Vulcan, Alberta
Semi-Private
4.5056419683
421
Write Review
Devon Golf & Conference Center
View Tee Times
Devon Golf and Conference Center
Devon, Alberta
Semi-Private
4.364171123
39
Write Review

Alberta Golf Courses By Location

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me