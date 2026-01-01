Alberta Golf Guide
Featured Alberta Destinations
Spotlight
Featured CoursesTop Rated CoursesRecently Reviewed Courses
Featured Courses
Top Rated Courses
Brooks, Alberta
Public
4.9579831933
17
Bow Island, Alberta
Semi-Private
4.9346405229
20
Blairmore, Alberta
Public
4.8924731183
32
Canmore, Alberta
Resort
4.8285714286
16
Canmore, Alberta
Semi-Private
4.7857142857
14
Fort Saskatchewan, Alberta
Public
4.7720588235
24
Wembley, Alberta
Public
4.7639356888
68
Banff, Alberta
Public
4.75
16
Barrhead, Alberta
Public
4.7272727273
11
Rocky Mountain House, Alberta
Public
4.7272727273
22
Recently Reviewed Courses
Cold Lake, Alberta
Public
4.2941176471
5
Westlock, Alberta
Semi-Private
4.4336525308
61
Entwistle, Alberta
Resort
4.5808606431
288
Claresholm, Alberta
Semi-Private
4.4303589529
215
Pine Lake, Alberta
Public/Resort
4.4845201238
210
Edmonton, Alberta
Public
4.0
2
Airdrie, Alberta
Public
3.5093182784
82
Vulcan, Alberta
Semi-Private
4.5056419683
421
Devon, Alberta
Semi-Private
4.364171123
39
Alberta Golf Courses By Location
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 63 reviews
-
2 courses | 83 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 27 reviews
-
2 courses | 22 reviews
-
2 courses | 11 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 30 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 32 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 20 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 12 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
2 courses | 18 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
45 courses | 311 reviews
-
2 courses | 97 reviews
-
3 courses | 32 reviews
-
1 course | 10 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 10 reviews
-
2 courses | 39 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 432 reviews
-
1 course | 216 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
3 courses | 312 reviews
-
2 courses | 9 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 47 reviews
-
1 course | 172 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
5 courses | 8 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 39 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 11 reviews
-
1 course | 81 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
25 courses | 678 reviews
-
1 course | 33 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 288 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 64 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
5 courses | 2 reviews
-
6 courses | 207 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 17 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
5 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 21 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 10 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 12 reviews
-
2 courses | 13 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 573 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 113 reviews
-
5 courses | 18 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 17 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 71 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
5 courses | 10 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 7 reviews
-
1 course | 202 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 10 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 41 reviews
-
3 courses | 45 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 13 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
3 courses | 21 reviews
-
3 courses | 8 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
3 courses | 10 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
2 courses | 210 reviews
-
3 courses | 48 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 18 reviews
-
6 courses | 36 reviews
-
1 course | 39 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 0 reviews
-
2 courses | 22 reviews
-
5 courses | 6 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 12 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 4 reviews
-
8 courses | 40 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
6 courses | 73 reviews
-
1 course | 48 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 302 reviews
-
3 courses | 195 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 124 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 385 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 47 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 24 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 421 reviews
-
2 courses | 64 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 31 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 112 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 68 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 61 reviews
-
2 courses | 18 reviews
-
1 course | 18 reviews
-
1 course | 9 reviews