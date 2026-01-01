Rocky Hill Golf Guide
Rocky Hill Golf Courses
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Rocky Hill, ConnecticutPublic3.250773993830
Golf Courses Near Rocky Hill
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Cromwell, ConnecticutPrivate4.08333333335
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Wethersfield, ConnecticutPrivate0.00
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Newington, ConnecticutPrivate3.04
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Middletown, ConnecticutPublic3.888682745878
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Kensington, ConnecticutPrivate5.01
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Hartford, ConnecticutPublic/Municipal2.915492957771
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Portland, ConnecticutPublic4.1583
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New Britain, ConnecticutPublic/Municipal4.3581081081148
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Portland, ConnecticutPublic4.0599078341250
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Portland, ConnecticutPublic4.2309897531561
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