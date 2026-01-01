Newington Golf Guide
Newington Golf Courses
Golf Courses Near Newington
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New Britain, ConnecticutPublic/Municipal
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New Britain, ConnecticutPublic/Municipal
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New Britain, ConnecticutPublic/Municipal
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Wethersfield, ConnecticutPrivate0.00
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Hartford, ConnecticutPublic/Municipal2.915492957771
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West Hartford, ConnecticutPublic/Municipal4.14285714297
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Rocky Hill, ConnecticutPublic3.250773993830
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Kensington, ConnecticutPrivate5.01
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Hartford, ConnecticutPublic/Municipal2.915492957771
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West Hartford, ConnecticutPublic/Municipal4.01
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