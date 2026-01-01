Kensington Golf Guide
Kensington Golf Courses
Golf Courses Near Kensington
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Berlin, ConnecticutPublic/Municipal4.4140969163454
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Southington, ConnecticutPublic3.4387432458119
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Newington, ConnecticutPrivate3.04
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New Britain, ConnecticutPublic/Municipal
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New Britain, ConnecticutPublic/Municipal
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New Britain, ConnecticutPublic/Municipal
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Rocky Hill, ConnecticutPublic3.250773993830
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Southington, ConnecticutPublic3.969696969799
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Farmington, ConnecticutPrivate5.01
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Middletown, ConnecticutPublic3.888682745878
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1 course | 78 reviews
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5 courses | 659 reviews
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