Middletown Golf Guide
Middletown Golf Courses
Golf Courses Near Middletown
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Meriden, ConnecticutPublic4.384615384613
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Rocky Hill, ConnecticutPublic3.250773993830
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Middlefield, ConnecticutPublic4.5974320242418
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Berlin, ConnecticutPublic/Municipal4.4140969163454
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Cromwell, ConnecticutPrivate4.08333333335
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Portland, ConnecticutPublic4.1583
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Middlefield, ConnecticutPublic3.955056179889
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Middlefield, ConnecticutPublic3.5619690499437
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Kensington, ConnecticutPrivate5.01
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Portland, ConnecticutPublic4.0599078341250
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