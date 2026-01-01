Waterford Golf Guide
Waterford Golf Courses
Golf Courses Near Waterford
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Groton, ConnecticutPublic/Municipal4.138888888936
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East Lyme, ConnecticutPublic3.426369231987
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Groton, ConnecticutMilitary2.01
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Fishers Island, New YorkPrivate
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Old Lyme, ConnecticutPrivate5.01
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Old Lyme, ConnecticutPrivate
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Fishers Island, New YorkPrivate5.02
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Old Saybrook, ConnecticutPublic/Municipal3.942857142911
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Stonington, ConnecticutSemi-Private3.7080291971137
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Norwich, ConnecticutPublic/Municipal4.1581616644630
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