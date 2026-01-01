East Lyme Golf Guide
East Lyme Golf Courses
Golf Courses Near East Lyme
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Waterford, ConnecticutPrivate
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Groton, ConnecticutMilitary2.01
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Old Lyme, ConnecticutPrivate5.01
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Old Lyme, ConnecticutPrivate
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East Haddam, ConnecticutPrivate4.0317460317315
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Groton, ConnecticutPublic/Municipal4.138888888936
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Norwich, ConnecticutPublic/Municipal4.1581616644630
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Old Saybrook, ConnecticutPublic/Municipal3.942857142911
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Deep River Center, ConnecticutPublic
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Fishers Island, New YorkPrivate
See Also
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