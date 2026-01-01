Trail Golf Guide
Golf Courses Near Trail
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Genelle, British ColumbiaSemi-Private4.404255319147
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Rossland, British ColumbiaResort4.65
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Castlegar, British ColumbiaPublic
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Fruitvale, British ColumbiaPublic4.578431372515
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Castlegar, British ColumbiaSemi-Private4.7812532
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Salmo, British ColumbiaPublic
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Christina Lake, British ColumbiaPublic
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Grand Forks, British ColumbiaSemi-Private
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Metaline Falls, WashingtonPublic
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Nelson, British ColumbiaPublic3.380514705978
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