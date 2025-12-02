Official Sponsor Omega Watch Ad: click to navigate
Akenza Golf Resort

About

Holes 18
Type Resort
Style Desert
Par 72
Length 7147 yards
Slope 142
Rating 74.7
Tees
Tee Par Length Rating Slope
Black 72 7147 yards 74.7 142
White 72 6687 yards 72.3 134
Yellow 72 6314 yards 70.0 132
Blue (W) 72 5720 yards 73.5 137
Red (W) 72 5261 yards 70.7 130
Track Rounds
Scorecard
Scorecard for Akenza Golf Resort
Metrics:
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Black M: 74.7/142 542 404 197 428 357 449 545 177 466 3565 430 154 408 331 564 479 214 436 566 3582 7147
White M: 72.3/134 494 360 187 417 322 399 519 177 440 3315 411 154 400 308 541 444 197 389 528 3372 6687
Yellow M: 70.0/132 477 344 159 383 312 379 484 152 417 3107 376 135 372 285 529 432 189 379 510 3207 6314
Blue W: 73.5/137 439 287 140 371 291 328 476 136 379 2847 323 127 332 252 488 395 152 349 455 2873 5720
Red W: 70.7/130 429 246 115 363 246 320 441 110 372 2642 308 90 300 243 449 343 137 325 424 2619 5261
Handicap 18 6 8 15 13 2 9 11 4 17 12 16 14 10 1 7 3 5
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72

Course Details

Year Built 2025

Rentals/Services

Carts Yes
Pull-carts Yes
Clubs Yes

Practice/Instruction

Driving Range Yes
Bunker Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes

Policies

Walking Allowed Yes

Food & Beverage

Restaurant

Available Facilities

Banquet Facilities, Lockers, Locker Rooms
