Akenza Golf Resort
About
Holes 18
Type Resort
Style Desert
Par 72
Length 7147 yards
Slope 142
Rating 74.7
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
|Black
|72
|7147 yards
|74.7
|142
|White
|72
|6687 yards
|72.3
|134
|Yellow
|72
|6314 yards
|70.0
|132
|Blue (W)
|72
|5720 yards
|73.5
|137
|Red (W)
|72
|5261 yards
|70.7
|130
Scorecard for Akenza Golf Resort
Metrics:
|Hole
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Out
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|In
|Total
|Black M: 74.7/142
|542
|404
|197
|428
|357
|449
|545
|177
|466
|3565
|430
|154
|408
|331
|564
|479
|214
|436
|566
|3582
|7147
|White M: 72.3/134
|494
|360
|187
|417
|322
|399
|519
|177
|440
|3315
|411
|154
|400
|308
|541
|444
|197
|389
|528
|3372
|6687
|Yellow M: 70.0/132
|477
|344
|159
|383
|312
|379
|484
|152
|417
|3107
|376
|135
|372
|285
|529
|432
|189
|379
|510
|3207
|6314
|Blue W: 73.5/137
|439
|287
|140
|371
|291
|328
|476
|136
|379
|2847
|323
|127
|332
|252
|488
|395
|152
|349
|455
|2873
|5720
|Red W: 70.7/130
|429
|246
|115
|363
|246
|320
|441
|110
|372
|2642
|308
|90
|300
|243
|449
|343
|137
|325
|424
|2619
|5261
|Handicap
|18
|6
|8
|15
|13
|2
|9
|11
|4
|17
|12
|16
|14
|10
|1
|7
|3
|5
|Par
|5
|4
|3
|4
|4
|4
|5
|3
|4
|36
|4
|3
|4
|4
|5
|4
|3
|4
|5
|36
|72
Course Details
Year Built 2025
Rentals/Services
Carts Yes
Pull-carts Yes
Clubs Yes
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Bunker Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes
Policies
Walking Allowed Yes
Food & BeverageRestaurant
Available FacilitiesBanquet Facilities, Lockers, Locker Rooms
Reviews
Be the first to leave a review
Business Tools for Golf Course Operators
Nearby Courses
Marrakech, Marrakech-Tensift-Al Haouz
Public/Resort
3.0
2
Marrakech, Marrakech-Safi
Resort
Marrakech, Marrakech-Tensift-El Haouz
Private/Resort
Marrakech, Marrakech-Tensift-Al Haouz
Private/Resort
1.0
1
Course Layout