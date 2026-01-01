Burford Golf Guide
Burford Golf Courses
Golf Courses Near Burford
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Brantford, OntarioPrivate5.01
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Brantford, OntarioPublic2.51428571436
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Scotland, OntarioSemi-Private3.54
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Brantford, OntarioPublic4.52
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Paris, OntarioSemi-Private4.1979924608273
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Innerkip, OntarioPublic5.05
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St George, OntarioSemi-Private3.6883027458416
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Woodstock, OntarioPublic0.00
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Woodstock, OntarioPublic0.00
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Woodstock, OntarioPublic5.01
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