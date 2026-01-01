Paris Golf Guide
Paris Golf Courses
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Paris, OntarioSemi-Private4.1979924608273
Golf Courses Near Paris
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Brantford, OntarioPublic2.51428571436
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Brantford, OntarioPrivate5.01
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St George, OntarioSemi-Private3.6543660943415
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Brantford, OntarioPublic4.52
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Lynden, OntarioSemi-Private4.01
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Cambridge, OntarioPublic4.4810785241304
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Burford, OntarioSemi-Private3.8161021985210
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Dundas, OntarioPublic3.894372294485
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Cambridge, OntarioSemi-Private3.5522905937139
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Cambridge, OntarioPrivate3.33333333333
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