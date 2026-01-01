Courtice Golf Guide
Courtice Golf Courses
Golf Courses Near Courtice
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Oshawa, OntarioSemi-Private3.157180994387
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Oshawa, OntarioPrivate3.66666666673
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Oshawa, OntarioSemi-Private3.6258
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Bowmanville, OntarioPublic2.60609243754
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Oshawa, OntarioPublic3.773257356581
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Bowmanville, OntarioPublic3.07
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Brooklin, OntarioSemi-Private3.3501751798339
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Whitby, OntarioPublic0.00
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Oshawa, OntarioPublic1.30555555567
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Bowmanville, OntarioPublic0.00
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