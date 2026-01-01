Newcastle Golf Guide
Newcastle Golf Courses
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Newcastle, OntarioSemi-Private3.9018865377233
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Newcastle, OntarioPrivate0.00
Golf Courses Near Newcastle
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Bowmanville, OntarioPublic4.22222222229
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Bowmanville, OntarioPublic3.07
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Bowmanville, OntarioPublic2.60609243754
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Bowmanville, OntarioPublic0.00
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Courtice, OntarioPublic3.66666666673
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Oshawa, OntarioSemi-Private3.157180994387
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Port Hope, OntarioSemi-Private3.16666666676
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Oshawa, OntarioPrivate3.66666666673
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Pontypool, OntarioSemi-Private4.5055463713682
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Oshawa, OntarioSemi-Private3.6258
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