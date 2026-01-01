Port Dover Golf Guide
Port Dover Golf Courses
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Port Dover, OntarioSemi-Private4.52
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Port Dover, OntarioSemi-Private4.1547131194430
Golf Courses Near Port Dover
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Simcoe, OntarioPrivate4.366666666730
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Simcoe, OntarioSemi-Private
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Simcoe, OntarioSemi-Private
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Simcoe, OntarioSemi-Private
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Waterford, OntarioPublic4.02
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Vittoria, OntarioPublic3.958098936300
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Simcoe, OntarioPrivate4.278486219750
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Turkey Point, OntarioPublic1.01
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Jarvis, OntarioSemi-Private2.125319693152
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Norfolk, OntarioSemi-Private3.8758
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