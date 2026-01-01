Holmes Beach Golf Guide
Holmes Beach Golf Courses
Golf Courses Near Holmes Beach
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Bradenton, FloridaPrivate4.66666666676
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Bradenton, FloridaPublic3.939343009974
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Bradenton, FloridaPublic/Municipal3.86205161082799
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Bradenton, FloridaPublic3.6534125845158
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Palmetto, FloridaSemi-Private4.1655445919892
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Bradenton, FloridaSemi-Private4.43137722881883
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Bradenton, FloridaPublic3.85
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Longboat Key, FloridaResort4.54285714296
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Sarasota, FloridaPrivate4.92857142865
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Bradenton, FloridaPublic4.06120682182220
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