University Park Golf Guide
University Park Golf Courses
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University Park, FloridaSemi-Private
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University Park, FloridaSemi-Private
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University Park, FloridaSemi-Private
Golf Courses Near University Park
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Sarasota, FloridaPrivate5.01
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Sarasota, FloridaPrivate5.01
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Sarasota, FloridaPrivate3.56510626111885
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Bradenton, FloridaSemi-Private2.54994456312186
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Sarasota, FloridaPublic4.352941176517
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Sarasota, FloridaPublic0.00
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Bradenton, FloridaPrivate5.05
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Bradenton, FloridaSemi-Private4.09824089981800
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Bradenton, FloridaSemi-Private4.55274012241794
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Bradenton, FloridaPublic4.21333333331133
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