Home / Courses / World / USA / Alabama

Prattville Golf Guide

Prattville Golf Courses

Golf Courses Near Prattville

Prattville Golf Resorts

  • Capitol Hill GC - Senator: #4
    Montgomery Marriott Prattville Hotel & Conference Center at Capitol Hill
    Prattville, Alabama
    The Montgomery Marriott Prattville Hotel & Conference Center at Capitol Hill overlooks the renowned 54-hole Robert Trent Jones Golf Trail stop at Capitol Hill. The Oak Tavern serves traditional Southern fare and a buffet breakfast. There's also an outdoor pool and tennis court. The 23 event rooms or Presidential Cottage can set the scene for a…

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me