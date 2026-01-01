Prattville Golf Guide
Prattville Golf Courses
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Prattville, AlabamaPublic
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Prattville, AlabamaPublic
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Prattville, AlabamaPublic
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Prattville, AlabamaPrivate4.28571428577
Golf Courses Near Prattville
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Maxwell AFB, AlabamaMilitary
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Millbrook, AlabamaMunicipal/Public
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Maxwell AFB, AlabamaMilitary
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Montgomery, AlabamaMunicipal4.080413440898
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Montgomery, AlabamaPrivate
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Montgomery, AlabamaPublic4.2475742874135
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Wetumpka, AlabamaPublic
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Montgomery, AlabamaPrivate
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Montgomery, AlabamaPublic3.454545454511
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Montgomery, AlabamaPrivate
Prattville Golf Resorts
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Prattville, AlabamaThe Montgomery Marriott Prattville Hotel & Conference Center at Capitol Hill overlooks the renowned 54-hole Robert Trent Jones Golf Trail stop at Capitol Hill. The Oak Tavern serves traditional Southern fare and a buffet breakfast. There's also an outdoor pool and tennis court. The 23 event rooms or Presidential Cottage can set the scene for a…
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