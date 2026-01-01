Centerburg Golf Guide
Centerburg Golf Courses
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Centerburg, OhioSemi-Private3.7986111111144
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Centerburg, OhioSemi-Private3.6611855637294
Golf Courses Near Centerburg
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Hartford, OhioPublic3.25
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Sunbury, OhioPrivate0.00
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Sunbury, OhioSemi-Private4.52777777787
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Johnstown, OhioPublic3.481275393425
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Sunbury, OhioSemi-Private/Resort1.5367521368196
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Galena, OhioPublic3.1633617017449
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Galena, OhioPublic4.52
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Johnstown, OhioPublic4.01
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Sunbury, OhioPublic3.2313060465417
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Mount Vernon, OhioPublic4.636877247505
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