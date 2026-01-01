Buskirk Golf Guide
Buskirk Golf Courses
Golf Courses Near Buskirk
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Hoosick Falls, New YorkSemi-Private
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Greenwich, New YorkSemi-Private
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Mechanicville, New YorkSemi-Private
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Greenwich, New YorkPublic4.01
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Mechanicville, New YorkPublic4.72222222224
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Bennington, VermontPublic5.02
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Mechanicville, New YorkPublic4.72222222224
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Saratoga Springs, New YorkPublic4.010
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Brunswick, New YorkPublic2.02
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Saratoga Springs, New YorkPublic4.56
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