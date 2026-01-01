Brunswick Golf Guide
Brunswick Golf Courses
Golf Courses Near Brunswick
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Troy, New YorkPrivate5.01
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Troy, New YorkMunicipal3.60504201689
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Cohoes, New YorkPrivate
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Loudonville, New YorkPrivate
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Albany, New YorkPrivate4.01
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Latham, New YorkPublic1.71428571434
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Loudonville, New YorkPrivate5.01
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Mechanicville, New YorkSemi-Private
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Mechanicville, New YorkPublic4.72222222224
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Clifton Park, New YorkPublic4.01
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