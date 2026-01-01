Greenwich Golf Guide
Greenwich Golf Courses
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Greenwich, New YorkSemi-Private
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Greenwich, New YorkPublic4.01
Golf Courses Near Greenwich
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Gansevoort, New YorkPublic3.47619047624
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Saratoga Springs, New YorkPublic4.56
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Saratoga Springs, New YorkSemi-Private4.011
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Buskirk, New YorkPublic
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Fort Edward, New YorkPublic
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Saratoga Springs, New YorkPublic4.010
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Saratoga Springs, New YorkPrivate
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Saratoga Springs, New YorkPublic4.04395604414
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Saratoga Springs, New YorkPublic4.04395604414
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Hudson Falls, New YorkPublic3.606060606133
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