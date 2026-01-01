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Lehigh Acres Golf Guide

Lehigh Acres Golf Courses

Golf Courses Near Lehigh Acres

Lehigh Acres Golf Resorts

  • Lehigh Resort Club
    Lehigh Resort Club
    Lehigh Acres, Florida
    Located just east of Fort Myers in the community of Lehigh Acres, Lehigh Resort Club offers more than 150 rooms, suites and 2-bedroom units, plus a list of amenities including a 9-hole golf course, tennis and an outdoor heated pool. Situated on 65 acres, it is a popular destination for active families.

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