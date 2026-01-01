Alva Golf Guide
Alva Golf Courses
Golf Courses Near Alva
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Fort Myers, FloridaPrivate4.4768518519216
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Fort Myers, FloridaPrivate4.6118721461219
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Lehigh Acres, FloridaSemi-Private3.97611138791797
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Lehigh Acres, FloridaSemi-Private4.4683120022824
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Punta Gorda, FloridaSemi-Private4.70608744171440
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Lehigh Acres, FloridaResort3.4234783702660
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Punta Gorda, FloridaSemi-Private0.00
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Punta Gorda, FloridaSemi-Private4.5788784067101
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Fort Myers, FloridaPublic4.104125
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Fort Myers, FloridaPublic4.104125
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