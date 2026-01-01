North Haven Golf Guide
Golf Courses Near North Haven
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Hamden, ConnecticutPrivate5.02
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Wallingford, ConnecticutSemi-Private4.1049049241559
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Hamden, ConnecticutPublic3.709342786687
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Hamden, ConnecticutPublic2.84693877559
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Wallingford, ConnecticutPrivate5.01
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New Haven, ConnecticutPublic/Municipal4.08
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North Branford, ConnecticutSemi-Private0.00
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Wallingford, ConnecticutPrivate4.01
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New Haven, ConnecticutPublic4.28571428577
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Prospect, ConnecticutPublic0.00
North Haven Driving Ranges
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