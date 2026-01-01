Bethany Golf Guide
Bethany Golf Courses
Golf Courses Near Bethany
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Oxford, ConnecticutPublic3.8772284585602
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Hamden, ConnecticutPublic3.7226825482688
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Naugatuck, ConnecticutPublic/Municipal3.8651238467189
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Prospect, ConnecticutPublic
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Woodbridge, ConnecticutSemi-Private4.1383147854629
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Woodbridge, ConnecticutPrivate
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Hamden, ConnecticutPublic2.84693877559
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New Haven, ConnecticutPublic4.28571428577
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Shelton, ConnecticutPrivate
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Waterbury, ConnecticutPublic/Municipal3.946524064213
Bethany Driving Ranges
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