Prospect Golf Guide
Prospect Golf Courses
Golf Courses Near Prospect
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Waterbury, ConnecticutPublic/Municipal3.946524064213
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Hamden, ConnecticutPublic2.84693877559
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Wallingford, ConnecticutPrivate4.01
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Naugatuck, ConnecticutPublic/Municipal3.8651238467189
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Wolcott, ConnecticutPublic/Municipal4.2862507427342
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Hamden, ConnecticutPublic3.7226825482688
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Bethany, ConnecticutPublic3.7901315918642
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Waterbury, ConnecticutPrivate5.01
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Southington, ConnecticutSemi-Private4.4275512537503
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Oxford, ConnecticutPublic3.8772284585602
Prospect Driving Ranges
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