Wallingford Golf Guide
Wallingford Golf Courses
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Wallingford, ConnecticutPrivate4.01
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Wallingford, ConnecticutPrivate5.01
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Wallingford, ConnecticutSemi-Private4.1049049241559
Golf Courses Near Wallingford
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Hamden, ConnecticutPublic2.84693877559
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Hamden, ConnecticutPublic3.7226825482688
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Middlefield, ConnecticutPublic4.4217416378271
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Middlefield, ConnecticutPublic3.955056179889
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Prospect, ConnecticutPublic0.00
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Middlefield, ConnecticutPublic3.5619690499437
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Middlefield, ConnecticutPublic4.5974320242418
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Meriden, ConnecticutPublic4.384615384613
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Hamden, ConnecticutPrivate5.02
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Southington, ConnecticutSemi-Private4.4275512537503
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