North Branford Golf Guide
North Branford Golf Courses
Golf Courses Near North Branford
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Branford, ConnecticutPrivate
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New Haven, ConnecticutPublic/Municipal4.08
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Guilford, ConnecticutPublic/Municipal4.181818181822
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Hamden, ConnecticutPrivate5.02
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Wallingford, ConnecticutSemi-Private4.1049049241559
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Wallingford, ConnecticutPrivate5.01
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Madison, ConnecticutPrivate
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Hamden, ConnecticutPublic3.7226825482688
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New Haven, ConnecticutPublic4.28571428577
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Hamden, ConnecticutPublic2.84693877559
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