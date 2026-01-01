Southampton Golf Guide
Golf Courses Near Southampton
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Huntingdon Valley, PennsylvaniaPrivate3.485294117630
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Ivyland, PennsylvaniaPrivate4.01
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Huntingdon Valley, PennsylvaniaPrivate
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Huntingdon Valley, PennsylvaniaPrivate
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Richboro, PennsylvaniaPublic4.261628894867
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Huntingdon Valley, PennsylvaniaPrivate
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Warminster, PennsylvaniaPublic3.994047619113
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Jamison, PennsylvaniaPublic2.5906244851505
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Jamison, PennsylvaniaSemi-Private4.4143378975653
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Langhorne, PennsylvaniaPublic3.4430946063952
Southampton Driving Ranges
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