Shippensburg Golf Guide
Golf Courses Near Shippensburg
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Scotland, PennsylvaniaPrivate4.01
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Chambersburg, PennsylvaniaPublic4.01
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Fayetteville, PennsylvaniaPublic3.346702317356
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Fayetteville, PennsylvaniaPublic3.120098039232
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Biglerville, PennsylvaniaPublic3.93759
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Fayetteville, PennsylvaniaSemi-Private/Resort3.389610389612
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Fayetteville, PennsylvaniaSemi-Private/Resort3.627777777817
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South Mountain, PennsylvaniaPublic4.03
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Carlisle, PennsylvaniaPublic3.9693037349279
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Carlisle, PennsylvaniaPublic4.3164141973287
Shippensburg Driving Ranges
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