Carlisle Golf Guide
Carlisle Golf Courses
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Carlisle, PennsylvaniaMilitary4.432679738634
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Carlisle, PennsylvaniaPrivate4.66666666673
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Carlisle, PennsylvaniaPublic3.9956195244280
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Carlisle, PennsylvaniaPublic4.3164141973287
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Carlisle, PennsylvaniaPublic3.8834080717223
Golf Courses Near Carlisle
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Mechanicsburg, PennsylvaniaPublic2.910
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Dillsburg, PennsylvaniaPublic4.6729605935313
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Mechanicsburg, PennsylvaniaPublic4.0551835179452
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Camp Hill, PennsylvaniaPrivate4.01
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Mechanicsburg, PennsylvaniaPublic3.9489106754277
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Biglerville, PennsylvaniaPublic3.93759
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Harrisburg, PennsylvaniaPrivate4.54
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Newport, PennsylvaniaPrivate2.01
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New Cumberland, PennsylvaniaSemi-Private1.993464052317
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Harrisburg, PennsylvaniaPublic/Municipal4.1853597898513
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