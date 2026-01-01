Burgettstown Golf Guide
Golf Courses Near Burgettstown
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Midway, PennsylvaniaPublic4.390440047481
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McDonald, PennsylvaniaPublic/Resort3.6607069366461
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Weirton, West VirginiaPrivate0.00
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Hookstown, PennsylvaniaPublic3.57142857147
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Hickory, PennsylvaniaPublic3.85714285717
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Avella, PennsylvaniaSemi-Private4.4021332248205
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Wellsburg, West VirginiaPublic4.02
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Wellsburg, West VirginiaPublic3.01
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Weirton, West VirginiaPrivate4.11111111114
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Moon Township, PennsylvaniaPublic3.66666666676
Burgettstown Driving Ranges
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