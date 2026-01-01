Midway Golf Guide
Midway Golf Courses
Golf Courses Near Midway
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McDonald, PennsylvaniaPublic/Resort3.6607069366461
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Moon Township, PennsylvaniaPublic
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Hickory, PennsylvaniaPublic3.85714285717
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Moon Township, PennsylvaniaPublic
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Moon Township, PennsylvaniaMunicipal3.071428571414
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Bridgeville, PennsylvaniaSemi-Private1.64285714299
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Presto, PennsylvaniaPrivate
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Moon Township, PennsylvaniaPublic3.66666666676
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Canonsburg, PennsylvaniaPrivate4.04
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Coraopolis, PennsylvaniaPrivate
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