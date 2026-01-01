Avella Golf Guide
Avella Golf Courses
Golf Courses Near Avella
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Wellsburg, West VirginiaPublic4.02
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Wellsburg, West VirginiaPublic3.01
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Hickory, PennsylvaniaPublic3.85714285717
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Weirton, West VirginiaPrivate0.00
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Claysville, PennsylvaniaPublic4.051724137958
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Weirton, West VirginiaPrivate4.11111111114
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Rayland, OhioPublic4.01
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Steubenville, OhioPrivate5.01
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McDonald, PennsylvaniaPublic/Resort3.6607069366461
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Wheeling, West VirginiaResort4.196078431481
Avella Driving Ranges
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